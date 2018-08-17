Самоубийство хозяина кафе в Астане прокомментировали в департаменте юстиции

Судебное решение о сносе придорожного кафе было вынесено в прошлом году.

Департамент юстиции Астаны прокомментировал самоубийство мужчины, чье кафе попало под снос, передает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что мужчина выстрелил в себя из ружья.

"Вчера в Астане на объездной дороге между Карагандинской и Павлодарской трассами при сносе незаконно построенного придорожного кафе судебным исполнителем по постановлению суда выстрелом из ружья покончил жизнь самоубийством хозяин кафе. Проводится расследование", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

В департаменте юстиции сообщили, что 26 сентября 2017 года судом было вынесено решение о принудительном освобождении незаконно занятого земельного участка путем сноса незаконного капитального строения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке и без изменений вступило в законную силу 13 декабря 2017 года.

"По поступлению 20 июня 2018 года исполнительного листа в департамент юстиции Астаны государственным судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство, в соответствии с которым должнику 2 августа 2018 года было предложено добровольно исполнить решение суда. В связи с уклонением, принудительное исполнение было запланировано на 16 августа, о чем также заранее 10 августа был проинформирован собственник строения. Все действия судебного исполнителя осуществлялись строго в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в департаменте юстиции.

Факт суицида зарегистрирован столичным ДВД в Едином реестре досудебных расследований.

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