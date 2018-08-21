Премьер-министр Узбекистана попал в ДТП под Ташкентом
С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
Фото : пресс-служба правительства КР21 августа 2018, 06:41
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщило интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на свои источники в правительстве республики.
"Вечером 19 августа премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП по дороге из Бекабада в Ташкент", - говорится в сообщении.
По данным издания, глава правительства находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
"В ДТП пострадал еще один человек, находившийся с премьером в одной машине", - отмечает издание.
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