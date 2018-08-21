Премьер-министр Узбекистана попал в ДТП под Ташкентом

С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщило интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на свои источники в правительстве республики.

"Вечером 19 августа премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП по дороге из Бекабада в Ташкент", - говорится в сообщении.

По данным издания, глава правительства находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

"В ДТП пострадал еще один человек, находившийся с премьером в одной машине", - отмечает издание.

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