Массовое ДТП в Астане, устроенное гражданином Азербайджана, обсуждают в соцсетях
Со слов участников ДТП, дело не двигается с места.
Фото : Facebook22 августа 2018, 14:39
5 августа в Астане на улице Сарайшык произошло ДТП с участием 5 авто. Одна из участниц этой аварии в группе Астана - Что? Где? Когда? пожаловалась на то, что расследование этой аварии стоит на месте, передает Zakon.kz.
"5 августа в 00:30 на улице Сарайшык была сильная авария - пьяный гражданин Азербайджана (имя пока не пишу) не гражданин РК, на спортивной BMW, выехав на встречную полосу, снёс 4 машины, включая нашу, все 4 машины пострадали очень сильно, 3 не на ходу, его (виновника) забрали в скорую, откуда он сбежал спустя 20-30 минут, потом через день вернулся в больницу с травмами, но он не прошёл мед экспертизу и дознание. Автомобиль принадлежит не ему, а его другу (у них у обоих нет страховки)", - рассказала Людмила Кравченко.
По ее словам, дело абсолютно не движется, ни у кого из виновников до сих пор не взяты показания.
В свою очередь, в ДВД Астаны пояснили, что в отношении водителя BMW начато адмпроизводство по ст.610.
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