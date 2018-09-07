В Минэнерго РК рассказали, когда ожидается снижение цен на дизельное топливо

Оптовая цена импортного ДТ на границе РФ и РК (без учета доставки и хранения) составляет 202 тенге за литр.

Увеличение цен на дизельное топливо (далее – ДТ) на АЗС связано с несколькими факторами. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на Министерство энергетики республики Казахстан.



По данным ведомства, в сентябре 2018 года на нефтеперерабатывающих заводах страны планируется произвести порядка 386,5 тыс. тонн ДТ.

Ранее сообщалось, что ресурсодержателями нефтепродуктов на нужды сельхозтоваропроизводителей (далее - СХТП) в период осенних полевых работ (июль-октябрь) в приоритетном порядке направляется 394,4 тыс. тонн. В сентябре месяце общее потребление СХТП должно составить 126,6 тыс. тонн или 32,75% от общего объема производства в стране. При этом цена для нужд сельского хозяйства составляет 181 тыс. тенге за тонну с НПЗ РК (150 тенге за литр).

В связи с растущим железнодорожным грузопотоком, в сентябре месяце планируется направить порядка 60,4 тыс. тонн ДТ или 15,62% от общего производства.

"Порядка 3,88% от производимого в Казахстане ДТ в сентябре планируется направить на нужды горно-металлургического комплекса – 15,0 тыс. тонн. Таким образом, на розничный рынок Казахстана в сентябре поступит порядка 184,5 тыс. тонн ДТ или 47,75% от объема внутреннего производства данного вида топлива", - говорится в распространенном пресс-релизе.

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Также, в связи с диспаритетом цен на ДТ на рынке страны и в приграничных регионах соседних стран, влияние оказывает сезонный рост транзитных автомобильных грузоперевозок по территории Республики Казахстан. Ниже представлено сравнение розничных цен на дизтопливо в РФ и РК.

Розничные цены на дизельное топливо в соседних с РК странах.

В среднем тенге/литр

В связи с выросшим спросом, в целях обеспечения потребности внутреннего рынка казахстанские компании (АЗС) вынуждены импортировать дизельное топливо.

При этом оптовая цена импортного ДТ на границе Российской Федерации и Республики Казахстан (без учета доставки и хранения) составляет 246 749 тенге за тонну (202 тенге за литр), что дороже внутренних оптовых цен на 23 137 тенге. (данные Аргус. Рынок Каспия.)

В среднем тенге/тонна

Также, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», ставка акциза на дизельное топливо была увеличена с 1 июня т.г. на 7,7 тенге за литр.

Совокупный запас дизельного топлива по состоянию на 6 сентября т.г. составляет 245,0 тыс. тонн, в том числе 178,5 тыс. тонн на нефтебазах республики.

В настоящее время все 3 НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством дизельного топлива последующей отгрузкой на внутренний рынок.

Снижение цен на дизельное топливо ожидается в ноябре 2018 года, когда повышенная ставка акциза снизится с действующего уровня 9300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также увеличением спроса на дизельное топливо с низкой температурой замерзания (-25°;-40°).

Путем ежесуточного мониторинга запасов топлива, Министерством принимаются всесторонние и оперативные меры по обеспечению внутреннего рынка Республики Казахстан.

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