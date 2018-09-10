S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

По мнению аналитиков, ограничение расходов и значительные государственные доходы будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и в последующий период.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's 7 сентября подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», передает Zakon.kz.

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются наличие положительных балансовых показателей, сформированных за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд РК, а также невысокий государственный долг, совокупный объем которого не превысит внешние ликвидные активы Казахстана в ближайшие 4 года», - отмечается в сообщении Минэкономики.

По мнению аналитиков, ограничение расходов и значительные государственные доходы будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и в последующий период. Наряду с этим, согласно расчетам экспертов S&P в период до 2021 года в консолидированном бюджете прогнозируется небольшое положительное сальдо. Кроме того, отмечено уменьшение инфляции с двузначных показателей 2016 года до установленного коридора НБРК в 5%-7% в текущем году.

В настоящее время аналитики ожидают, что в период до 2021г. новый налоговый кодекс позволит увеличить доходы государства и сократить диспропорции путем рационализации режима льгот и преференций.

По оценке аналитиков, государственные программы развития инфраструктуры будут поддерживать темпы экономического роста в2018-2021гг. и составят в среднем 3%.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания аналитиков касательно того, что в ближайшие два года государственный и внешнийбалансы будут оставаться устойчивыми.

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