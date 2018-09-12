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Внедорожник протаранил толпу в Китае

Погибли трое, пострадали 43 человека.

Фото : © AFP 201812 сентября 2018, 21:04

Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань в среду вечером, погибли три человека, еще 43 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Paper.

Инцидент произошел в 19:40 по местному времени (16:40 аст), когда красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из площадей города Хэнъян.

В настоящий момент водитель задержан, его мотивы пока неизвестны.

В китайских социальных сетях уже распространилось видео с места инцидента, видно, как на земле лежат люди без движения. Вокруг них собралась толпа.

Сообщается, что люди собрались вечером на площади, как это принято в китайских городах, чтобы погулять и потанцевать, когда 54-летний уроженец города Хэнъян по имени Ян Цзаньюнь въехал в толпу на красном внедорожнике. При этом также сообщается, что мужчина неоднократно был судим.

Как пишут местные СМИ, мужчина неизлечимо болен раком и "обозлен на общество", что могло стать причиной такого поступка. Эти сведения пока никак не подтверждаются официально.

Полиция пока никак не комментирует инцидент.


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