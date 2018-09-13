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Рыбака с тонущей лодки спасли сотрудники ДЧС в Павлодаре

Спасатели рекомендуют местным жителям отказаться от ночных рыбалок.

Фото : pavon.kz13 сентября 2018, 18:00

Вчера в 18.35 на пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что на острове Черепаха находящийся на Усольском водоеме рыбак терпит бедствие, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

На предполагаемое место происшествия направилась дежурная смена в составе руководителя подразделения А.Носкова, спасателей А.Абдулова и М.Шамсулеева. По прибытию на место было установлено, что пробило резиновую лодку мужчины 1981 года рождения, - сообщили в ДЧС.

Рыбака вместе с имуществом благополучно доставили на берег.

К слову, это не единичный случай, когда местные рыболовы испытывают на прочность утлые судна, отправляясь на них за уловом. В связи с этим спасатели рекомендуют местным жителям отказаться от ночных рыбалок, потому что уровень воды в реке значительно снизился, и те коряги, которые месяц назад были безопасны, могут причинить вред не только резиновой лодке, но и стать причиной опрокидывания металлических моторных лодок


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