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Lexus залетел на территорию частного дома в результате ДТП в Алматы

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Фото : zakon.kz14 сентября 2018, 16:26

В Алматы на пересечении улиц Беимбета - Сазановская столкнулись автомобили Lexus и Daewoo, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, Lexus двигался по ул.Беимбета, которая является главной, в западном направлении. Водитель Daewoo ехал по Сазановской в северном направлении, выехал на перекресток, не учтя знак "Уступи дорогу" и столкнулся с Lexus. Последний от удара в левое заднее колесо закрутило, и отбросило в забор. Машина частично заехала на частную территорию, сдвинув бетонный блок.

В результате ДТП травмы получила пассажирка Lexus, ее забрали в больницу для детального обследования.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.


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