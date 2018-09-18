Автор ложной информации о самоподжоге из-за проигрыша Головкина извинился
Мужчину, распространившего слух, нашли.
Фото : Союз юристов Оренбуржья18 сентября 2018, 11:14
Полицейские Астаны установили автора ложной информации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
Полиция нашла мужчину, который распространил видео, сопровождаемое комментариями о самоподжоге в Астане по улице Куйши Дина.
"В полиции 28-летний мужчина рассказал, что данный пожар снял и направил видео сообщение в чат одноклассников, где зарегистрировано более 20 человек, ради шутки. Мужчина не только признался в распространении ложного слуха, но и публично попросил прощения у казахстанцев за совершенную глупость", - сообщили в полиции.
За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Накануне в соцсетях стали распространять видео с пожаром. За кадром мужчина рассказал, что это самоподжог - якобы мужчина взял кредит 3 млн тенге, чтобы поставить их на победу Головкина, но проиграл деньги. Однако в КЧС МВД пояснили, что на видео - пожар в донерной.
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