Автор ложной информации о самоподжоге из-за проигрыша Головкина извинился

Мужчину, распространившего слух, нашли.

Полицейские Астаны установили автора ложной информации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Полиция нашла мужчину, который распространил видео, сопровождаемое комментариями о самоподжоге в Астане по улице Куйши Дина.

"В полиции 28-летний мужчина рассказал, что данный пожар снял и направил видео сообщение в чат одноклассников, где зарегистрировано более 20 человек, ради шутки. Мужчина не только признался в распространении ложного слуха, но и публично попросил прощения у казахстанцев за совершенную глупость", - сообщили в полиции.

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Накануне в соцсетях стали распространять видео с пожаром. За кадром мужчина рассказал, что это самоподжог - якобы мужчина взял кредит 3 млн тенге, чтобы поставить их на победу Головкина, но проиграл деньги. Однако в КЧС МВД пояснили, что на видео - пожар в донерной.

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