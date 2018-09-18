Как изменятся купюры Евро в 2019 году

Европейский Центральный банк показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро.

Европейский центральный банк обнародовал новые банкноты в размере €100 и €200, которые выйдут в обращение 28 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте банка, передает Zakon.kz.

Как отмечается, что новые банкноты номиналом €100 и €200 отличаются более крупным и четким изображением номиналов, изображением финикийской царевны Европы и дополнительными защитными элементами.

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