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Как изменятся купюры Евро в 2019 году

Европейский Центральный банк показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро.

Фото : ЕЦБ18 сентября 2018, 14:51

Европейский центральный банк обнародовал новые банкноты в размере €100 и €200, которые выйдут в обращение 28 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте банка, передает Zakon.kz.

Как отмечается, что новые банкноты номиналом €100 и €200 отличаются более крупным и четким изображением номиналов, изображением финикийской царевны Европы и дополнительными защитными элементами.


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