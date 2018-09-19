О создании киностудии "Астанафильм" рассказал Мухамедиулы

В новой киностудии планируется техобеспечение более высокого качества.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "О кинематографии" министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о создании новой киностудии, передает Zakon.kz.

Глава министерства отметил, что создание новой киностудии является поручением Главы государства.

"Сейчас мы занимаемся разработкой технико-экономического обоснования. Даже в таких маленьких по территории странах, как Венгрия, Чехия, у них имеется официально несколько киностудий. Для примера скажу, почему «Казахфильм» беспокоится. «Мосфильм» сейчас самостоятельная структура - не получает ни одной копейки из бюджета, и является высокодоходной структурой. Это является образцом, как надо строить кинодеятельность", - отметил Мухамедиулы.

По его словам, в рамках реализации поставленных задач - это и закон о кино, и привлечении от зарубежных крупных компаний, «Казахфильм» не будет справляться с тем объемом, который будет.

"К тому же это будет достояние культурным страны и будет вызывать огромный интерес", - считает глава МИК.

В новой киностудии планируется техобеспечение более высокого качества.

"Техобеспечение, которое мы ждем от зарубежных компаний, которые приезжают, будет своевременным, потому что озвучку, очистку будут осуществлять здесь. В данное время "Казахфильм" не так высоко технически обеспечен. И многие кинопроизводители фильмов, клипов для техоснащения ездят за рубеж – в Москву, в Ташкент. Потому что там техобеспеченность более высокая. В этом отношении мы заинтересованы, чтобы быстрее построился "Астанафильм", - резюмировал министр.

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