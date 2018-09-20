Песня Эминема побила рекорд по просмотрам за сутки на YouTube

Ролик стал третьим по этому показателю за всю историю видеохостинга.

Новый трек Эминема "Killshot" за сутки собрал на YouTube более 38 миллионов просмотров, побив рекорд среди хип-хоп композиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.

Кроме того, этот ролик стал третьим по этому показателю за всю историю видеохостинга.

Трек "Killshot" — ответ Эминема на дисс (запись исполнителя, в которой он выказывает неуважение в адрес другого) "Rap Devil" рэпера Machine Gun Kelly. Музыканты конфликтуют из-за того, что в 2012 году Machine Gun Kelly дерзко высказался о дочери Эминема Хейли в Твиттере.

Предыдущий рекорд принадлежал хип-хоп исполнителям Kanye West и Lil Pump. Их клип на песню "I Love It" собрал 13,9 миллионов просмотров на YouTube за первые 24 часа.

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