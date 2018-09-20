Песня Эминема побила рекорд по просмотрам за сутки на YouTube
Ролик стал третьим по этому показателю за всю историю видеохостинга.
Фото : Invision/Amy Harris20 сентября 2018, 15:05
Новый трек Эминема "Killshot" за сутки собрал на YouTube более 38 миллионов просмотров, побив рекорд среди хип-хоп композиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.
Кроме того, этот ролик стал третьим по этому показателю за всю историю видеохостинга.
Трек "Killshot" — ответ Эминема на дисс (запись исполнителя, в которой он выказывает неуважение в адрес другого) "Rap Devil" рэпера Machine Gun Kelly. Музыканты конфликтуют из-за того, что в 2012 году Machine Gun Kelly дерзко высказался о дочери Эминема Хейли в Твиттере.
Предыдущий рекорд принадлежал хип-хоп исполнителям Kanye West и Lil Pump. Их клип на песню "I Love It" собрал 13,9 миллионов просмотров на YouTube за первые 24 часа.
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