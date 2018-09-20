Фильм "Айка" может претендовать на "Оскар"

Мы сейчас доказываем, что в киногруппе работали казахстанцы, играли роли второго плана - вице-министр культуры и спорта.

Фильм "Айка", получивший приз Каннского кинофестиваля, имеет возможность выдвижения на кинопремию "Оскар" от Казахстана. Об этом сообщила вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает МИА "Казинформ".

Ранее министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что Казахстану было отказано американской киноакадемией в выдвижении фильма "Айка" на "Оскар". Как отметил министр, режиссер художественного фильма Сергей Дворцевой родился и вырос в Казахстане, но принял гражданство России.

"Этот вопрос мы держим под контролем. Конечно, каждый конкурс имеет свои критерии. Однако, мы сейчас доказываем, что в киногруппе работали казахстанцы, играли роли второго плана. Это неофициальное сообщение американской стороны. Поэтому у нас есть шансы войти в ряд претендентов на кинопремию "Оскар". Ждем ответа американской стороны", - сказала А. Райымкулова на брифинге в СЦК.

Вице-министру был задан вопрос, если не пройдет "Айка", какой казахстанский фильм будет выдвинут на Оскар?

"Это очень престижный приз и у него есть определенные критерии. Эмир Байгазин мог быть претендентом, но по срокам его фильм может претендовать только в следующем году. То есть, "Айка" - по срокам, по статусу наиболее подходящий продукт. Это уже призер Каннского кинофестиваля, и действительно качественный фильм, который надо продвигать. Для Казахстана выдвижение фильма "Айка" на "Оскар" было бы огромной честью", - ответила вице-министр.

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