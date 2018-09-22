16-летний парень в Таразе погиб, защищая девушку

Напавшим грозит до 12 лет тюрьмы.

В Таразе ищут четверых парней, причастных к смерти 16-летнего подростка. Учащийся колледжа скончался от удара, который нанесли ему в потасовке. Это произошло накануне вечером недалеко от центральной площади. Погибший всего лишь заступился за девушку, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ее день рождения справляли буквально за полчаса до случившегося. Друзья уже собирались домой и прогуливались по центру города, когда встретили хулиганов. Со слов очевидцев, они лопнули воздушный шарик у одной из девушек, чем возмутили 16-летнего парня. Он тут же получил удар в лицо, а после упал и ударился о бетонный выступ. Смерть наступила еще до прибытия медиков. А хулиганы попросту сбежали. Тому, кто нанёс удар, теперь грозит до 12 лет тюрьмы за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 106, часть 3, УК РК. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых лиц. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорит пресс-секретарь ДВД Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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