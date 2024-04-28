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Наводнение в России: более 12 тысяч домов и дач все еще подтоплены в Оренбурге

наводнение в России, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 23:47 Фото: скриншот видео
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о том, что в регионе все еще подтоплены около 4,3 тыс. домов и более 7,8 тыс. приусадебных участков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, специалисты восстановили электроснабжение 62 161 оренбуржцу. Газоснабжение подключено 24 130 абонентам. Также в регионе продолжают работу комиссии, они обследовали 6074 дома в регионе и 27 296 объектов имущества.

"В Оренбурге остаются подтопленными 4289 домов и 7842 приусадебных участка. Откачка паводковых вод идет каждый день. После окончания аналогичных работ в Орске перебросим задействованные там насосы в Оренбург. За все время по области откачано 535 381,1 куб. м воды", – написал Паслер в Telegram.

Кроме того, ведется дезинфекция: обработано порядка 16 тыс. домов, 26 объектов социальной инфраструктуры, индивидуальные скважины.

"Благодарю оренбуржцев за активное участие в вакцинации. На сегодня по области от гепатита А привито более 150 тыс. человек. Сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку позволяют и другие важные мероприятия. Роспотребнадзор контролирует качество воды – исследовано более пяти тысяч проб", – рассказал Паслер.

Весенний паводок в Оренбуржье в 2024 году стал самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. В регионе ввели федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.


Ранее сообщалось, что большой объем воды, сброшенный из водохранилища России, проходит через Уральск. Затем стало известно, что 30 млн кубометров паводковой воды, поступающей из России через Саратовский канал, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области

Госкорпорация Роскосмос показала спутниковый снимок, на котором видны последствия паводка в Томской области.

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