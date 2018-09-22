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В Алматы горело кафе

Сообщений о пострадавших не поступало.

Фото : Today.kz22 сентября 2018, 06:06

В Алматы горит кафе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В 5:04 утра на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кафе "Шашлычный двор" по адресу: Турксибский район, мкр. "Жасканат" ул. Баймаганбетова 167/2.

Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 05:12 часов.

"К моменту прибытия пожарных расчётов на место вызова обстановка была следующая: горела кровля кафе открытым пламенем. Создалась угроза перехода огня на пристроенные соседние здания. Силы и средства наращивались по повышенному рангу вызова. Для борьбы с огнем было создано три боевых участка. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние здания. Локализация достигнута в 06:01 часов", - сообщили в ДЧС.

Сообщений о пострадавших не поступало.


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