В Алматы горело кафе
Сообщений о пострадавших не поступало.
Фото : Today.kz22 сентября 2018, 06:06
В Алматы горит кафе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
В 5:04 утра на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кафе "Шашлычный двор" по адресу: Турксибский район, мкр. "Жасканат" ул. Баймаганбетова 167/2.
Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова в 05:12 часов.
"К моменту прибытия пожарных расчётов на место вызова обстановка была следующая: горела кровля кафе открытым пламенем. Создалась угроза перехода огня на пристроенные соседние здания. Силы и средства наращивались по повышенному рангу вызова. Для борьбы с огнем было создано три боевых участка. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространение огня на соседние здания. Локализация достигнута в 06:01 часов", - сообщили в ДЧС.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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