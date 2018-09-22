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Димаш Кудайберген зачитал рэп на шоу в Китае

Выступление Димаша состоялось 21 сентября.

Фото : скриншот22 сентября 2018, 13:07

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген зачитал рэп на родном языке во время исполнения песни "Screaming" на шоу Idol Hits в Китае, передает Sputnik Казахстан.

Idol Hits – это пятничное музыкальное шоу, которое выходит на китайской платформе iQiYi. Впервые проект стартовал 7 сентября 2018 года. Выступление Димаша состоялось 21 сентября.

На видео рэп на казахском языке начинается с 2.14 минуты.

Отметим, что дебютный клип на песню "Screaming" ("Кричу") исполнитель выпустил 23 мая этого года. Музыку написал известный композитор Muhgal, работающий с Рианной, Ашером, Шакирой и другими всемирно известными поп-звездами.

Как отмечают поклонники Димаша, живое выступление отличается от студийной версии: оно более динамичное, "жесткое". Певец много импровизирует, демонстрируя возможности своего вокала, а также танцует на фоне языков пламени.


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