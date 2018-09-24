Предпоследнее место занимает Казахстан на рынке МФО в Центральной Азии

Количество активных заемщиков в системе микрофинансирования РК составляет 258,7 тысячи человек.

Микрофинансирование в РК отстает от стран-соседей по региону: по количеству заемщиков Казахстан на предпоследнем месте. В то же время на общем фоне одна компания РК лидирует не только в стране, но и в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Согласно данным международной организации Microfinance Information Exchange, позиции Казахстана среди стран Центральной Азии по рынку МФО не слишком впечатляют.

Так, количество активных заемщиков в системе микрофинансирования РК составляет 258,7 тысячи человек, в то время как в Кыргызстане их 364,3 тысячи, в Таджикистане - 336,1 тысячи. Меньше, чем в РК, заемщиков только в Узбекистане - 103,8 тысячи человек (впрочем, последние данные здесь приведены лишь за 2014 год).

Совокупный ссудный портфель МФО РК по данным Microfinance Information Exchange составляет 310,9 млн USD.

Примечательно в то же время, что, несмотря на слабые позиции РК в целом, самой крупной организацией по числу активных заемщиков в Центральной Азии с большим отрывом является казахстанская KMF - сразу 220,9 тысячи человек.

Следом идет МФО из Кыргызстана Mol Bulak Finance - 114,2 тыс. человек, замыкает тройку лидеров Центрально-Азиатского региона МФО из Таджикистана Imon International - 103,5 тыс. человек.

В то же время, заметим, что по размеру ссудного портфеля компания из Казахстана уступает только двум учреждениям из Узбекистана, которые фактически работают в статусе банков. По сути, в отличие от казахстанских МФО, они имеют широкую продуктовую линейку, включающую депозиты, банковские карты, переводные операции и т.д.

По охвату населения KMF уступает только кыргызской МФО Kompanion, у которой 115 отделений против 109 у казахстанской KMF.

На третьем месте среди крупнейших по числу заемщиков МФО ЦА - Mol Bulak Finance, также из Кыргызстана (104 отделения).

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