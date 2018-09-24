В Семее задержан подозреваемый в изнасиловании 5-летнего мальчика

Задержанный дал признательные показания.

21 сентября в полицию обратился житель Семея. По его словам, неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении его 5-летнего сына, передает zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В пресс-службе ДВД области сообщили, что сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры, направленные на раскрытие уголовного правонарушения. В целях установления личности подозреваемого был проделан большой объём работы: организованы и проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, обработаны записи камер видеонаблюдения.

"В результате был установлен и задержан 26-летний ранее не судимый местный житель. В ходе допроса задержанный дал признательные показания. На сегодняшний день ведется досудебное расследование по статье 121 ч. 4 Уголовного кодекса РК. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!