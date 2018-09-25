Убийство военкома в Алматинской области: пострадавшие просят изменить статью обвинения

Военный прокурор вменяет подозреваемому статью "Убийство в состоянии аффекта". Состояние подозреваемого уже трижды оценивала экспертная комиссия.

Военный суд провел первые слушания по делу об убийстве главы ДДО Алматинской области, полковника Бердибека Беристемова. Юрист стороны обвинения Сагынтай Рашкалиев рассказал детали следствия, сообщает Zakon.kz.

31 марта полковника Бердибека Беристемова застрелили из ружья в собственном кабинете. Видео с убийством было зафиксировано камерами видеонаблюдения. В результате на скамье подсудимых оказался заместитель начальника ДДО по призыву подполковник Аскар Оспанов. После убийства, Оспанов заперся на несколько часов у себя в кабинете. В итоге обвиняемый сдался переговорщикам. Подозреваемый в суде полностью признал вину в содеянном. Военный прокурор сообщил, что Оспанову вменяется статья 101 части 1 УК РК "Убийство в состоянии аффекта".

Потерпевшая сторона с доводами обвинения не согласна. Юристы родных Беристемова уже сообщили, что не смогли найти подтверждающие лицензии 12 экспертов, которые проверяли вменяемость подозреваемого.

"В ходе проведения экспертиз было задействовано 12 экспертов, 9 из которых – врачи-психиатры и 3 психолога. Мы подали ходатайство о вызове этих экспертов, чтобы они предоставили все сертификаты о подтверждения допуска к клинической практике. Мы проверили их в государственной базе судебных экспертов, куда входят эксперты, имеющие лицензии, но если они отсутствуют в реестре, указанные должностные лица не имеют права проводить соответствующие экспертизы", - сообщил Сагынтай Рашкалиев.

Как сообщил адвокат, статья Оспанову должна быть заменена на 99 УК РК "Убийство". Адвокаты уже подали ходатайство о проведении четвертой судебно-медицинской экспертизы с привлечением независимых иностранных экспертов.

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