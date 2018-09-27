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В Управлении здравоохранения рассказали о смерти полицейского в Шымкенте

Со слов работника медцентра после внутривенного введения препарата "Офло" больной потерял сознание.

Фото : EtoDiabet.ru27 сентября 2018, 17:41

В Управлении здравоохранения Шымкента рассказали о смерти полицейского в частном медицинском центре, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, 25 сентября в 15.52 час. на станцию скорой помощи Шымкента поступил вызов из частного медицинского центра.

"Вызов поступил мужчине, 1988 г.р. Повод - без сознания. В 15.53 час. вызов был передан бригаде. В 16.03 бригада прибыла в медцентр. К сожалению, по приезду бригады скорой помощи была констатирована биологическая смерть. Со слов работника медцентра после внутривенного введения препарата "Офло" больной потерял сознание", - сообщили в Управлении.

Управление здравоохранения Шымкента направило письмо в Департамент охраны общественного здоровья для открытия проверки по данному факту.

Как ранее сообщали в ДВД Шымкента, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".


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