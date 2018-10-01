В Карагандинской области полицейский насмерть сбил мужчину
Назначены все необходимые экспертизы.
Фото : Хабар 241 октября 2018, 12:37
Происшествие произошло на автодороге "Караганда-Шахтинск", передает zakon.kz со ссылкой на пресс службу ДВД Карагандинской области.
Как отмечается в сообщении, 30 сентября в 00-51 в 8-ми километрах от Шахтинска на дороге «Караганда-Шахтинск» водитель автомобиля «BMW 525» совершил наезд на 25 - летнего жителя Шахтинска, который от полученных травм скончался на месте.
Водителем являлся 28-летний полицейский батальона УССО МВД по Карагандинской области. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Назначены все необходимые экспертизы. Проводится расследование.
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