Как не стать жертвой грабителей – советы от полицейского

Кто в основном совершает разбои и грабежи в Алматы и почему задержанные преступники зачастую вновь оказываются на свободе.

Как показывает статистика, грабежи и разбои являются одними из основных видов имущественных преступлений, совершаемых в мегаполисах. Несмотря на все меры, предпринимаемые полицейскими, людей продолжают грабить на улицах и в собственных домах. И зачастую этому способствует сами жертвы, неосознанно провоцирующие своими неосторожными словами и действиями потенциальных налетчиков. Кто в основном совершает подобные преступления, как злоумышленники выбирают своих жертв, какие меры предпринимает полиция, и что можно следует делать самим жителям города для обеспечения собственной безопасности, журналисту Zakon.kz рассказал начальник отдела по раскрытию разбойных нападений и грабежей УКП ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Пришел, ограбил и ушел

Как отметил А. Даулетияров, в основном разбои и грабежи в городе совершают приезжие гастролеры. Как правило, они приезжают на 1-2 дня в гости к родственникам или арендуют жилье и не регистрируются по месту жительства. Конечно, участковыми инспекторами полиции работа в этом направлении ведется, но выявить все равно удается не всех.

"В центре города с этим, конечно, проще, а вот в частном секторе, особенно в новых районах недавно присоединенных к городу, где преобладает частный сектор и дачные массивы, выявлять таких гастролеров гораздо сложнее. А приезжают в основном безработные, которые день в городе пробыли, ночью совершили разбой на дом или "прогулялись" по темным улицам, добычу собрали, и утром возвращаются к себе на родину. Буквально на днях я вернулся из командировки, где мы взяли такую группу разбойников из Тараза. Как выяснилось, 10 сентября они прибыли в Алматы на один день, ограбили дом и обратно уехали. Их добычей стали около 5 тысяч долларов и драгоценности, которые потерпевшие оценили почти на 50 тысяч долларов. С помощью проведенных оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить, что двое разбойников приехали из Тараза. У одного из них в Алматинской области был однополчанин, с которым он служил в армии. Тот взял на дело еще двух знакомых одного из своего же поселка, а второго ранее знакомого уроженца Талдыкоргана, который проживал в Алматы. Преступники явно действовали по наводке, но кто выступал в роли наводчика, мы сейчас выясняем. Мы их буквально вчера взяли под стражу, и сейчас ведется расследование этого дела, а так же проверяем задержанных на причастность к другим преступлениям", – рассказал полицейский.

Всего же, по его словам, с начала года в городе зарегистрировано 90 разбоев, из которых 80 уже раскрыты. При этом обезврежены 24 группы разбойников, которые совершили 36 таких преступлений. В числе наиболее громких из них разбойная группа, действовавшая в Алматы еще с прошлого года. Преступники специализировались исключительно на дорогих внедорожниках, которые отнимали у законных владельцев. Два факта были зарегистрированы в прошлом году, а последней их жертвой стал алматинский бизнесмен, на которого было совершено нападение в начале этого года. Дождавшись пока мужчина выйдет из принадлежащей ему частной клиники и сядет в машину, они оглушили его ударом по голове, запихнули в салон и, угрожая ножом, вывезли на территорию области, где и оставили в голой степи. Задержать всю разбойную группу, состоявшую из трех человек, удалось лишь в начале августа в Кордае. Как выяснилось, все они были родом оттуда и именно там сбывали похищенные машины за полцены.

Одни ловят, другие отпускают

Также, по словам сотрудника полиции, не лучшим образом на криминогенную ситуацию в городе повлияла проведенная недавно амнистия, в результате которой немало преступников вышли из мест заключения на свободу и за неимением нормальной работы или желания ее заполучить, вновь занялись привычным делом. В основном кражами и уличными грабежами. По крайней мере, в последнее время в качестве подозреваемых по таким уголовным делам проходит немало людей из числа тех, кто освободился по амнистии.

Более того, даже был случай, когда разбои совершал заключенный, еще даже не вышедший окончательно на свободу, и отбывавший срок в колонии-поселении. На тюремные нары алматинские полицейские его отправили в 2012 году, инкриминировав ему около десятка разбойных нападений. А в декабре 2016 года вдруг участились разбойные нападения на букмекерские конторы, которые совершались по уже знакомому оперативникам сценарию. Разбойника задержали с поличным в январе 2017 года прямо на месте очередного, уже восьмого совершенного им преступления. Тут-то и выяснилось, что отбыв часть определенного судом срока в местах заключения, он был переведен в колонию-поселение, что расположена на 70-м разъезде. Там он должен был находиться ночью, а днем ездить на работу. И, как выяснилось, именно в это время он выбирал очередной объект для нападения, готовился к преступлению, и вместе со старыми знакомыми совершал разбой, а потом вновь возвращался в колонию-поселение.

А вообще, по словам полицейского, как показывает практика, "одноразовых" грабежей и разбоев практически не бывает. Встречаются единичные случаи, когда преступники "заходят" на квартирную кражу, а тут вдруг оказалось, что хозяева дома или вернулись не вовремя, и воры-домушники идут уже на разбой. Как правило, угрожая побоями или ножом, связывают хозяина и убегают. Но в основном к таким преступлениям злоумышленники готовятся очень тщательно и действуют по наводке.

То же касается уличных грабежей. Конечно, бывает, что человек, например, выпил лишнего, шел по улице и телефон у кого-то отобрал. Но в основном уличные грабежи совершают одни и те же люди. И, как правило, действуют они не в одиночку. Только с начала года было обезврежено 87 таких преступных групп. Однако все ли они получили заслуженное наказание - неизвестно.

"У нас за часть первую статьи 191 УК РК (грабеж) под стражу, как правило, не заключают. Например, если преступники телефон или портмоне с небольшой суммой денег забрали. Потому что это относится к категории "не тяжких преступлений". А у нас сейчас проводится гуманизация уголовной системы. В итоге получается, что они совершили грабеж, мы их поймали, то есть раскрыли преступление. Передаем дело в следствие. Оно санкцию запрашивает и согласовывает с прокуратурой вопрос о дальнейшей мере пресечения. Санкцию должен давать суд, но прокурор санкцию о заключении под стражу не поддерживает. И задержанного отпускают под подписку о невыезде. Или даже суд дает добро на арест подозреваемого, но его опять же отпускают под залог. А преступники, чтобы этот залог отработать, снова идут на преступление. В итоге, месяц проходит и эти же люди снова к нам попадают за совершение грабежа. В общем, получается, мы их ловим, их отпускают, а мы снова ловим. А граждане постоянно нас критикуют и спрашивают почему вы грабителей ловите, а потом отпускаете. Но мы ведь действительно работаем и преступников задерживаем, но пока прокуратура не даст постановление об аресте, мы не можем их арестовать. Иначе это уже будет незаконное водворение под стражу", – пояснил А. Даулетияров.

От ложного до реального

Также полицейский отметил, что хотя число грабежей по-прежнему велико, их количество все же снижается год от года. Если в прошлом году было зарегистрировано 1 800 таких преступлений, то сейчас 1 600. При этом 900 из них уже раскрыты. К тому же не все из зарегистрированных случаев грабежей являются таковыми на самом деле. Но отрабатывать такие факты полицейские тоже обязаны в полную силу, затрачивая на это немало времени и сил.

"В Уголовном Кодексе есть статья 419, предусматривающая ответственность за ложный донос. Но, к сожалению, многие наши граждане об этом не знают. А потому очень часто бывает так, что, например, двое между собой подерутся, один при этом свой телефон выронит и тут же пишет в полицию заявление, что его ограбили. Мы проводим расследование, и выясняется, что никто никого не грабил, а телефон просто был утерян в ходе обоюдной драки. А некоторые и вовсе телефон потеряют и думают: если сказать, что потерял, то никто искать не будет. А если сказать, что ограбили, то быстрее найдут. И при этом люди не понимают, что за ложный донос могут в их отношении возбудить уголовное дело, и такие дела возбуждаются. И наказание здесь предусмотрено от крупного денежного штрафа до трех лет лишения свободы. Но, тем не менее, примерно 30-35% от общего числа зарегистрированных грабежей и разбоев приходится на факты ложного доноса", – говорит А. Даулетияров.

Что касается мер профилактики уличных грабежей, то, по словам полицейского, в городе целенаправленно по несколько раз в месяц проводятся спецотработки по наиболее криминальным районам. В основном это пешие патрули, которые патрулируют определенную территорию с 7 утра до 12 ночи. Для этого выделяются более 100 военнослужащих Нацгвардии, около 20 сотрудников СОБР, около 30 сотрудников местной полицейской службы и 20-30 оперативников уголовного розыска. То есть они отрабатывают определенный район, уделяя особое внимание дворам. И, конечно, это приносит определенные результаты. Кроме того, подобные спецотработки проводятся и в ночное время. То есть, руководство местного РУВД отряжает определенное число сотрудников, и они всю ночь отрабатывают наиболее криминогенные места в своем районе.

Если же говорить о наиболее криминальных районах города, то разбои происходят практически повсюду. И в основном они совершаются не на квартиры, а на частные дома. Наиболее распространенные орудия преступлений - нож и пистолет. Конечно, большую часть оружия удается изъять при задержании преступников, хотя иногда и бывает, что найти его сразу не удается. В таких случаях задержанные, что бы хоть как-то смягчить ответственность перед законом, обычно говорят, что это была простая игрушка. И полицейским приходится постараться, чтобы найти его и доказать, что это был, например, травматический или газовый пистолет. Но обычно все же находят.

Что касается уличных грабежей, то в основном они совершаются в Ауэзовском и нижних районах города. Но, если при похищении телефона технические возможности полицейских в большинстве случаев позволяют его отследить и раскрыть преступление, то найти похищенное портмоне или другие ценности гораздо сложнее. Хотя и на эти случаи у них есть свои отработанные приемы. Бывает, что преступление раскрывается "по горячим следам". Бывает - через неделю, а иногда и через месяц. Но как бы то ни было, полицейские работают над каждым зарегистрированным преступлением и в основном находят преступников.

Как обезопасить себя от грабителей

Как отметил полицейский, уличные грабежи в основном совершаются в темное, скорее, даже позднее время суток. И этому нередко способствуют сами граждане. Например, идет человек ночью по улице и с кем-то по "сотке" переписывается, а навстречу двое незнакомцев идут. Может, они и не думали совершать преступление, но кому не нужны легкие деньги. Вырвали телефон и бежать. А поймать их потом сложно. Ведь потерпевший их даже рассмотреть толком не успевает, а значит, и опознать не сможет.

Или зашел человек в магазин, достает портмоне, а у него там толстая пачка купюр. При этом он ведь не знает, кто стоит за ним в очереди, и какие у него могут быть намерения. В общем, совет здесь можно дать только один не гулять по улице с дорогим телефоном в руках и стараться не "светить" деньгами и ценностями, выставляя их напоказ. А если вас все же ограбили, то следует незамедлительно обращаться в полицию. В таких случаях сразу организуется проческа местности, что значительно повышает шансы задержать преступников "по горячим следам".

Что же касается разбоев, то совершаются они, как правило, по наводке. Причем сам потенциальный наводчик может об этом даже не знать.

"Поэтому, чтобы избежать разбойного нападения, самое главное не распространять информацию о хранящихся в доме деньгах и ценностях. Обычно бывает так, что человек, например, квартиру или машину продал и начинает советоваться с кем-то из знакомых, как поступить с деньгами. Тот может и не связан ни с какими преступниками, а просто рассказал об этом другому знакомому. А тот еще кому-то. В итоге информация доходит до потенциальных налетчиков, и они совершают разбой, зная, что в доме хранится большая сумма наличности. Поэтому я всегда даже своим родным говорю: если какие-то деньги в доме появились, старайтесь поменьше об этом говорить. Особенно в присутствии детей. Ведь и они иногда могут стать невольными наводчиками, рассказав об этом своим друзьям, те родителям своим скажут, те кому-то еще и в результате информация может дойти до потенциальных разбойников", – советует А. Даулетияров.

Еще один способ защиты - установка видеокамеры. Только при этом надо учесть, чтобы ресивер (процессор видеокамеры) находился в другом помещении и был тщательно спрятан. К сожалению, в большинстве случаев хозяева частных домов, да и организаций, пренебрегают этим правилом безопасности. В итоге разбойники, проникнув в помещение, попросту вырывают сам блок-процессор видеокамеры и забирают с собой.

Кроме того, видеокамера, например, в частном доме должна быть установлена так, чтобы ее объектив охватывал не только место прямо перед воротами, но и часть улицы, подъезда к дому, а желательно и сам двор. А блок видеонаблюдения должен быть установлен в доме, чтобы хозяева могли наблюдать за происходящим на улице. Но зачастую домовладельцы видеоблок ставят просто на ворота и считают, что этого достаточно. А какой с него толк, если грабители, например, через забор с другой стороны перелезут.

На магазины опять же нередко нападают именно потому, что там нет видеокамер. Хотя полицейские уже много лет рекомендуют всем владельцам торговых точек обзавестись видеонаблюдением. Но зачастую по приезде полицейских на место преступления выясняется, что там видеокамер вообще нет или они не работают.

Также многие, особенно в частных домах, даже решетки на окна не ставят. А для опытного домушника отжать раму пластикового окна и открыть его дело пяти минут. Чтобы отжать решетку, им нужно, как минимум, домкрат с собой брать или пилить ее, что, конечно, наделает немало шума. А так пока хозяева спят, злоумышленники спокойно отжимают окно, врываются в помещение и нападают на сонных хозяев дома.

А некоторые алматинцы вообще двери не запирают, предоставляя потенциальным преступникам свободный доступ в дом или квартиру, или открывают двери любому, даже не поинтересовавшись, кто именно к ним пришел.

Также многие хозяева частных домовладений надеются на своих сторожевых собак. Однако, по словам полицейского, на его памяти не было случая, чтобы это кому-то сильно помогло. Обычно чтобы нейтрализовать пса, достаточно обычного перцового баллончика.

В общем, если хотите избежать визита криминальных гостей, прежде всего, следует соблюдать элементарные меры предосторожности. А лучше всего установить систему сигнализации (благо выбор таких услуг достаточно обширен) или подключиться к пульту специализированной охраны. Как показывает практика, их сотрудники прибывают на место происшествия за 2-5 минут. И это уже не раз помогало спасти жильцов дома и обезвредить разбойников.

Владимир Демидов

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