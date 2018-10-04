Профессиональная этика юриста

Профессиональная этика – мощнейший институт профессионального роста.

До недавнего времени, введения в силу нового закона об адвокатской деятельности и юридической помощи, в гражданском процессе интересы доверителей могли представлять адвокаты и юристы.

Адвокат, это юрист, имеющий лицензию на адвокатскую деятельность, являющийся членом коллегии адвокатов, обязанный соблюдать профессиональную этику, установленную кодексом. Общаясь со многими адвокатами, могу сказать, что для многих из них профессиональная этика это не пустой звук, условность о которой может забыть, как о формальности. Чем это вызвано? Наверное, условием вхождения в профессию адвоката, в том числе принятием на себя обязательства соблюдать профессиональную этику. Недавно, одна моя знакомая женщина адвокат, которую доверитель пытался уговорить действовать незаконными методами, ответила, что она не может этого сделать в силу своей профессиональной этики. Она объяснила доверителю, что это не лучший способ защиты. Доверитель не отказался от этого адвоката. Она выиграла его дело в суде.

Ни в одном из ВУЗов страны, который выдаёт дипломы о высшем юридическом образовании, нет должного объёма по часам спецкурса о профессиональной этике. Любой специалист, получивший диплом юриста, имел право представлять интересы доверителей в гражданском суде. Профессиональные этические нормы, у таких специалистов, явно занижены или полностью отсутствуют, по сравнению с адвокатами.

Так было до недавнего времени. Пока не появился новый закон об адвокатской деятельности и юридической помощи.

Положительные новеллы данного закона, это обязательное членство для юристов, желающих стать литигаторами, в палатах юридических консультантов. Одним из условий членства и возможной его потери, это соблюдение или нарушение кодекса этики профессиональных юристов.

Профессиональная этика – мощнейший институт профессионального роста, который должен, и я надеюсь, что так рано или поздно будет, улучшит профессиональные качества юристов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!