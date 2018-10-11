"Человек на Луне": американский ответ российской пропаганде

Это было долго и крупным планом.

Американская пропагандистская машина решилась нажать педаль в пол. Для сравнения: вспомним российские поделки "Время первых", "Салют-7" - каждый из этих фильмов направлен не на качество или историчность, нет, это по большей части пропагандистское кино, которое показывает, как герои тех лет превозмогали советский режим, совершали безумные поступки (на самом деле ничего безумного они не совершали, но кого это волнует) и самыми опасными путями достигали поставленных целей. Запад смотрел на это целый год, наконец, вывалив в большой прокат "Человека на Луне". Сейчас серьезно - это практически документальное кино (хотя об этом особо не кричали) с минимумом художественного вымысла. Что из себя представляет фильм в целом, читайте в обзоре Zakon.kz.

Об историчности. Фильм почти дословно пересказывает несколько ключевых лет из жизни астронавта Нила Армстронга. Его личная жизнь, трудный путь по предполетной подготовке, высадка на Луне. Фильм настолько четко следует канону, что вы можете смело пересказывать сюжет свои детям, считая, что прочитали страничку в "Википедии". Так что с историко-культурным наследием тут полный порядок. Райан Гослинг, исполнивший роль Нила, аутентично передал образ умного, спокойного астронавта, который "видит цель, не видит препятствий". Здесь нашлось место личной драме - у американца в то время погибла дочь в раннем возрасте. Выглядят эти сцены не притянуто, их немного, они нужны лишь для достоверности. Сразу отметим, что на мертвых детях не делают акцент (привет, Андреасян с Нагиевым). Нет здесь другой российской халтуры: а-ля, мы безбашенные космонавты, творящие в космосе любые безумства, которые сходят нам с рук - в этом случае правит балом удача и монтаж. В "Человеке на Луне" акцент сделан на других вещах. Тут вам реальные тренировки будущих космонавтов, их взаимоотношения в семьях, их гибель ради одной цели - забраться как можно дальше в космос, опередив Советский союз любой ценой.

О проблемах. По сути, главные придирки к фильму - это манера съемки и затянутость. Начнем с первого. Крупные планы. 80% фильма снято крупняком. Фильм в IMAX смотреть физически неприятно из-за того, что тебе тычут в лицо огромными человеческими носами, кожными порами - вот так весь фильм. Динамические сцены зачем-то также сняли крупняком, что убивает всю динамику. Из-за лихорадочно трясущейся камеры ты не понимаешь, что происходит. В-общем, смотреть кино на большом экране тяжело. Теперь о затянутости. В фильме есть с десяток ненужных сцен, убрав которые хронометраж можно было довести до стандартных "полтора плюс" часов (иначе сидеть вам в кино около двух часов двадцати минут). Но тут есть подвох - уберешь эти сцены и многие персонажи (помимо Гослинга тут снялась целая плеяда голливудских звезд) окажутся не раскрытыми. Оставишь - и уставший мозг будет уже спустя час фильма требовать динамики. Еще из минусов можно отметить не очень хороший дубляж. Здесь сложно сказать, вина ли это оригинала, но голос озвучки русского Нила Армстронга ни капли не цепляет.

Высадка на Луну. Она получилась. Флаг США на этот раз не покачивается на ветру, с тенями и излишней гравитацией не напортачили. Молодцы. Знаменитую фразу про "Маленький шаг" Гослинг говорит. Минус только один: высадка на Луну - финал фильма. Она получилась очень короткой (хотя в реальности астронавты торчали на Луне больше двух часов).

Вердикт: Этот фильм не хочется ругать по одной причине: он почти на 100% исторически достоверен. Другими словами, это байопик. Кому хочется окунуться в историю, узнать немного больше о космической гонке СССР и США - смело заходите, останетесь довольны. Кто ходит в кино только ради Гослинга, вы также ни капли не разочаруетесь - больше половины экранного времени будете разглядывать гигантские поры на лице актера. Динамику, безумства, полный антинаучный абсурд сюда не завезли от слова совсем.

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