Курс доллара составил 370,40 тенге на торгах
Объем торгов – 26,8 млн долларов.
Фото : prodengi.kz12 декабря 2018, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 370,40 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов – 26,8 млн долларов (-10 000 тыс. USD).
В обменниках курс доллара - 369,9-371,3 тенге, евро - 419,7-422,3 тенге, рос.рубля - 5,58-5,63 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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