Курс доллара составил 370,40 тенге на торгах

Объем торгов – 26,8 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 370,40 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов – 26,8 млн долларов (-10 000 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 369,9-371,3 тенге, евро - 419,7-422,3 тенге, рос.рубля - 5,58-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.

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