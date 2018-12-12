Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара составил 370,40 тенге на торгах

Объем торгов – 26,8 млн долларов.

Фото : prodengi.kz12 декабря 2018, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 370,40 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов – 26,8 млн долларов (-10 000 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 369,9-371,3 тенге, евро - 419,7-422,3 тенге, рос.рубля - 5,58-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты