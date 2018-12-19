Самые яркие экономические события в Казахстане за 2018 год

Наиболее значимые моменты уходящего года в экономической жизни страны.

Уходящий 2018 год был насыщен событиями различного характера и масштаба, коснувшихся разных сфер нашей жизни. И за этот период было сделано немало конкретных шагов для повышения статуса нашей страны на международной арене и улучшения благосостояния казахстанцев. Обзор наиболее ярких экономических событий и решений, имеющих важное значение для страны и общества, подготовил Zakon.kz.

1. В 2019 году Казахстан в два раза увеличит экспорт газа в Китай

12 октября 2018 года в Пекине между АО "КазТрансГаз" и компанией "PetroChina International Company Limited" подписан долгосрочный 5-летний контракт об увеличении экспорта казахстанского газа с 5 млрд кубометров в год до 10 млрд кубометров. По мнению аналитиков, увеличение экспорта газа в Китай принесет стране более 2 млрд валютной выручки.

Как отметили в АО "КазТрансГаз", первое соглашение по экспорту 5 млрд кубометров газа выполнено в полном объеме. Стороны высоко оценили совместную работу и технологические возможности газотранспортной системы Казахстана. Подписанию нового контракта предшествовали кропотливая дипломатическая работа правительства и национальной компании "КазМунайГаз", а также модернизация казахстанской газотранспортной системы.

"Двукратное увеличение экспорта отечественного газа стало возможным благодаря стратегии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по развитию транзитного потенциала страны и Соглашению, подписанному главами двух государств. Заключение контракта с китайской стороной о двукратном увеличении поставок казахстанского газа открывает новую веху в развитии отечественной газовой отрасли", – подчеркнул председатель совета директоров АО "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев.

В эксплуатацию также сданы три высокотехнологичные компрессорные станции, которые позволят увеличить пропускную способность магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" с 10 млрд до 15 млрд кубометров газа в год.

АО "КазТрансГаз" является основной газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

Стоит отметить, что консолидированная чистая прибыль группы компаний КазТрансГаз за 10 месяцев 2018 года составила 156,2 млрд тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 89,9 млрд. тенге или на 135%. В этом году АО "КазТрансГаз" уплачено налогов и других платежей в бюджет на сумму более 63,4 млрд тенге, что еще раз подтверждает статус компании как крупнейшего налогоплательщика страны.

2. Запуск МФЦА

Также одним из главных экономических событий года стало открытие Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в июле 2018 года. Как известно, создание МФЦА является одним их ключевых шагов Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства", направленного на диверсификацию экономики и развитие финансовой отрасли страны. В 70-м шаге Нурсултан Назарбаев поручил создать МФЦА на базе инфраструктуры выставки "Экспо-2017" с приданием ему специального статуса и закреплением особого юридического статуса в Конституции.

Главная цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Впервые на постсоветском пространстве здесь были введены принципы английского права, официальным языком финансового центра стал английский язык. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

Официальное открытие МФЦА состоялось 5 июля 2018 года при участии Президента страны и приглашенных зарубежных гостей.

"Нашей стране всего 27 лет - это мгновение для истории. Однако, я думаю, что наш народ сделал большой шаг в свое будущее процветание. Мы очень надеемся, что МФЦА будет служить также этой цели. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы работа в Центре всем была в удовольствие, бизнес приносил прибыль и Казахстан получал от этого большую выгоду. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов. Еще раз благодарю за ваше присутствие здесь", - сказал Нурсултан Назарбаев, открывая МФЦА.

Международные специалисты возлагают на новый финансовый центр большие надежды. Они уверены, что данная площадка имеет высокие шансы быть крупнейшим хабом на территории от Западного Китая до Восточной Европы, а Казахстан может стать центром привлечения иностранных инвестиций.

3. Повышение зарплат и пенсий

Стоит отметить, что ключевой темой Послания Президента народу Казахстана в этом году стало повышение доходов и качества жизни граждан, и оно содержит комплекс мер по увеличению размера минимальной заработной платы. Так, например, глава государства поручил повысить минимальную заработную плату в полтора раза – с 28 тысяч тенге до 42 тысяч тенге.

При этом Президент подчеркнул, что главной задачей правительства является повышение уровня благосостояния казахстанцев и государство выполняет все обязательства, ежегодно увеличивая объемы финансирования социальной сферы. В этом году на эти цели выделено 2,6 трлн тенге, что на 21,3% больше, чем в прошлом.

Так, с 1 января 2019 года заработные платы низкооплачиваемых работников, в том числе гражданских служащих, повысятся в 1,5 раза. Такое повышение также затронет административный, вспомогательный и технический персонал. В среднем до 30% вырастут зарплаты 1,3 млн низкооплачиваемых наемных работников всех отраслей экономики.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения на 7% пенсионных выплат по возрасту, а также увеличения на 5% государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца с 1 января 2019 года. При этом было указано на необходимость обеспечения роста средних размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере работы или кормильца, в среднем на 30% с 2020 года.

Помимо этого, в январе 2019 года ожидается повышение солидарной пенсии. Как сообщила министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства. По ее словам, в этом году на 9% провели индексацию, а с 1 января 2019 года дополнительно будет проведена индексация на уровень инфляции плюс 2% . Также министр напомнила, что с июля этого года внедрен новый формат расчета базовой пенсии.

"В среднем ее повысили на 67%. Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть она для них увеличилась в два раза. Сейчас уровень пенсии в Казахстане выше, чем во всех близлежащих странах, во всех странах СНГ. Средний размер пенсии с учетом трех компонентов - базовой, солидарной и накопительной, составляет 101 тысяча тенге", - пояснила министр.

4. Снижение тарифов на услуги ЖКХ

Еще одним значимым пунктом в Послании Президента народу стала необходимость принятия решительных мер по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий.

А уже через месяц министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил о принимаемых мерах по снижению тарифов и в целом обеспечению прозрачности системы тарифообразования.

По его словам, в рамках краткосрочных мер, проведена работа по снижению тарифов на услуги монополистов в сфере передачи и снабжения электрической энергии в рамках исполнения представления Генеральной прокуратуры РК. В итоге, тарифы на предоставляемые услуги снизили 24 монополиста, работающие в разных областях Казахстана.

В этот же день премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства потребовал от профильных ведомств разработать план по снижению тарифов на коммунальные услуги, и оповестить об этом население.

А буквально на днях вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании круглого стола по вопросам снижения тарифов сообщил, что 15 монополистов в Казахстане снизят тарифы на общую сумму 2,7 млрд тенге до конца 2018 года.

"40 монополистами в сферах теплоснабжения, водоснабжения, передачи и снабжения электрической энергией уже приняты решения о снижении тарифов на сумму 28,8 миллиарда тенге. Планируемое снижение до конца текущей недели ожидается как минимум по 15 монополистам в сфере теплоснабжения, водоснабжения, передачи электрической энергии и транспортировке газа на сумму 2,7 миллиарда тенге", - сказал Серик Жумангарин.

Кроме того, по словам вице-министра, в целях выявления необоснованного полученного дохода монополистами и возврата их потребителям уже открыто 53 внеплановых проверок в отношении различных монополистов.

К слову, вслед за монополистами услуг ЖКХ казахстанские операторы связи планируют снизить тарифы на интернет. По словам вице-министра информации и коммуникаций РК Дарына Туякова, изменения коснутся не только социально уязвимых слоев населения, но и в целом всех абонентов.

5. Передача активов ЕНПФ

Еще одним значимым событием уходящего года стала передача средств ЕНПФ управляющим компаниям.Новое стратегическое распределение валютной части портфеля пенсионных активов ЕНПФ на базе опыта управления активами Национального фонда РК и золотовалютных активов Нацбанка финрегулятор разработал в 2017 году. Тогда же соответствующие изменения и дополнения были внесены в Инвестиционную декларацию ЕНПФ. Как рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев, в рамках нового распределения планировалось использовать индексное инвестирование пенсионных активов в глобальный индекс акций и индексы облигаций, которое будет осуществляться зарубежными управляющими компаниями.

Инвестиционной декларацией ЕНПФ предусмотрены три индекса: индекс акций (MSCI World Index), в состав которого входят акции компаний с высокой и средней капитализацией, относящихся к развитым странам; индекс государственных ценных бумаг развивающихся стран с рейтинговой оценкой не ниже "ВВ"; индекс корпоративных ценных бумаг эмитентов развитых и развивающихся стран с высокой капитализацией и рейтинговой оценкой не ниже "ВВВ-". Тогда же Национальный банк начал работу по выбору зарубежных управляющих компаний для инвестирования пенсионных активов.

С тех прошло больше года, и, по словам Данияра Акишева, сейчас часть пенсионных активов уже передана внешнему управляющему Aviva Investors по мандату "Глобальные облигаций развивающихся рынков". По остальным мандатам осуществляется передача пенсионных активов, либо объявлен тендер на выбор внешних управляющих.

По вопросу передачи средств ЕНПФ местным управляющим компаниям Данияр Акишев отметил, что согласно концепции, разработанной Национальным банком Казахстана, вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будут передаваться его пенсионные накопления. При этом ЕНПФ, по-прежнему, будет являться единым учетным центром и администратором всех пенсионных счетов.

Также стоит отметить, что на конец августа 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ составила 8,8 трлн тенге, что на 12,7% превышает рыночную стоимость активов портфеля годом ранее - 7,8 трлн тенге.

6. Юбилей национальной валюты

В уходящем году свой 25-летний юбилей отметил казахстанский тенге. Ровно четверть века назад, 15 ноября 1993 года, нацвалюта вошла в обращение, заменив устаревший морально советский рубль.

12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан "О введении национальной валюты Республики Казахстан". И уже 15 ноября национальные денежные знаки Казахстана были выпущены в обращение. Всего за восемь дней деньги из подземных складов были доставлены во все банки страны. Никому до Казахстана не удавалось так быстро и успешно ввести в государстве новую валюту.

В первое время в обиход вошли купюры, напечатанные в Англии, номиналом до 100 тенге. На самых первых купюрах были изображены известные политические и культурные деятели, среди которых: Шокан Валиханов, Абай, ханы Абылхайыр и Аблай. Постепенно вошли в оборот купюры в 200, 500 и 1000 тенге. А вот крупные купюры появились в обиходе чуть позже. Так купюра номиналом в 2000 тенге вышла в 1996 году, в 5000 тенге – в 1998, а в 10 000 тенге – 2003. На всех на них был изображен аль-Фараби. Эти деньги были в обороте до июля 2006 года.

После этого дизайн полностью сменился. На купюрах появились изображения достопримечательностей страны. С 15 ноября 2006 года по 14 ноября 2007 года банкноты старого и нового образца имели параллельное хождение.

Дизайн третьего поколения банкнот, получивший название "Байтерек", просуществовал довольно долго и был признан удачным. Кроме того, в 2006 году наряду с "Байтереком" в обороте стали использоваться купюры следующего поколения. Этот дизайн получил название "Самрук" и используется до сих пор. Правда некоторые купюры этой серии все же претерпели некоторые изменения после того, как в 2016 году произошла еще одна замена дензнаков старого образца на новые.

Сегодня символ тенге – буква "Т" с дополнительной черточкой наверху - появился в 2006 году и известен уже в большинстве стран мира. За прошедшие годы казахстанская денежная единица получила признание на международном рынке. Зарубежные эксперты по праву считают, что тенге – одна из самых надежных и стабильных валют на пространстве СНГ и Центральной Азии.

7. Закрытие проблемных банков

И, конечно, нельзя не отметить закрытие сразу трех казахстанских банков в уходящем году. Свою деятельность прекратили "Qazaq Banki", "Эксимбанк Казахстана" и "Банк Астаны". Согласно действующему законодательству, сбережения вкладчиков закрывшихся банков (по крайней мере, большую часть) им обязан возместить Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Однако процедура эта довольно длительная и сложная.

Так, по данным КФГД, в АО "Qazaq Banki" размещены депозиты 18 246 вкладчиков физических лиц на сумму 20,8 миллиардов тенге, сумма гарантийного возмещения – 20,4 миллиарда тенге (3% от средств КФГД). Разница 0,4 миллиарда тенге – фактическое превышение размеров депозитов над максимальным размером гарантии КФГД по 877 вкладчикам.

В АО "Банк Астаны" размещены депозиты 275 693 физических лиц на сумму 39,3 миллиарда тенге, при этом сумма выплаты гарантийного возмещения составит 37,3 миллиарда тенге (5% от средств КФГД). Разница в два миллиарда тенге – это фактическое превышение у 958 вкладчиков размеров депозитов над максимальным размером гарантии КФГД.

В АО "Эксимбанк Казахстан" размещены депозиты 361 вкладчика на сумму 255 миллионов тенге, сумма гарантийного возмещения – 249 миллионов тенге (менее 0,1% от средств КФГД). Разница пять миллионов тенге – фактическое превышение размеров депозитов по 119 вкладчикам над максимальным размером гарантии КФГД.

При этом в КФГД особо отметили, что фонд располагает достаточными средствами для выплаты гарантийного возмещения всем вкладчикам ликвидируемых банков. Резерв КФГД составляет 518,5 миллиардов тенге, а вместе с собственным капиталом КФГД имеет активы в размере 781 миллиарда тенге. Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Банк Астаны" составляет порядка 7% от средств КФГД.

Подготовил Владимир Демидов

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