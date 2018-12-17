Кустурица может снять фильм по произведению Чингиза Айтматова

Экранизировать могут произведение "И дольше века длится день".

В честь 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова в Пекине прошла конференция, посвященная его творчеству, сообщает Хабар 24.

Участники обсудили наследие и многогранность личности кыргызского писателя. Главной темой конференции стало влияние, которое Айтматов оказал на мировую литературу. В рамках конференции прошла также презентация изданий с новыми китайскими переводами. Отметим, на китайский сочинения писателя начали переводить более полувека назад. Произведения Айтматова были переведены на 170 языков мира, изданы в 130 странах тиражом, превышающим 100 миллионов экземпляров. Кроме того, стало известно о съемках фильма по мотивам произведения Айтматова "И дольше века длится день". Режиссером картины, как ожидается, выступит Эмир Кустурица.

- Думаю, что в этом году будут дальше продолжаться мероприятия, связанные с творчеством Айтматова. Он как связующее звено между этими странами. Его произведения сближают людей. Все его читают и уважают. Интересные проекты еще впереди. В настоящее время мы с китайской стороной договариваемся об экранизации фильмов по мотивам книг Айтматова, - говорит президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов.

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