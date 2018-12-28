Кинопрокат отечественных фильмов станет как во Франции

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что казахстанские фильмы будут освобождены от налогов.

На пресс-конференции в правительстве РК министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об отечественном кино и кинопрокатчиках, передает Zakon.kz.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что казахстанские фильмы будут освобождены от налогов.

"Кинотеатры 20% от продажи билетов оплачивают налог, 20% - от прибыли. А сейчас наши национальные фильмы от этого налога будут освобождены. Это приличная сумма для кинопрокатчика. Конечно, им выгодно будет сейчас ставить национальные фильмы на более удобное время. Это французский опыт. Франция ни одной копейки не вкладывает в кинопроизводство. Благодаря тому, что поступления идут в фонд кино, который они создали, там в год где-то 1 млрд евро собирается и эти деньги идут на развитие национальных фильмов", - сказал он.

Также министр считает, что нашему кино нужно отходить от бюджетного финансирования и переходить на рыночные условия привлечения средства.

- Конечно, частный инвестор, когда вкладывает средства, он считает каждую копейку. Режиссер снимает лучших актеров для того, чтобы возвращать деньги. А что мы имеем? Когда 100% госденьги - кого снимают? Конечно, жена в главной роли, сын - композитор, құдалар – вторые роли. Это полный семейный бизнес, потому что не свои деньги. А когда свои деньги, жена первая скажет: айналайн, лучше сними хорошую актрису, пускай возвращаются деньги назад от кассы", - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

Оксана Скибан

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