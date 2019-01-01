Очевидец заснял пьяного водителя в Астане и сообщил в полицию
Со слов снимавшего, это был работник ЦОНа.
Фото : Instagram1 января 2019, 13:15
В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, явно находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения садится за руль автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Со слов автора ролика, это госслужащий ЦОНа. Мужчина на видео садится в автомобиль Mercedes и уезжает.
"Госслужба – очень тяжелая работа", - иронизирует комментатор за кадром. – "Куда он собрался? Смертник!"
Спустя секунду кадр сменился и на нем видно, как сотрудники дорожной полиции останавливают Mercedes с тем же номером на трассе посреди города.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952554-99bae2c895a49b6dd9af59aa12526202
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...