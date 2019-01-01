Очевидец заснял пьяного водителя в Астане и сообщил в полицию

Со слов снимавшего, это был работник ЦОНа.

В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, явно находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения садится за руль автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Со слов автора ролика, это госслужащий ЦОНа. Мужчина на видео садится в автомобиль Mercedes и уезжает.

"Госслужба – очень тяжелая работа", - иронизирует комментатор за кадром. – "Куда он собрался? Смертник!"

Спустя секунду кадр сменился и на нем видно, как сотрудники дорожной полиции останавливают Mercedes с тем же номером на трассе посреди города.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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