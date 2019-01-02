"Услышали детский плач, остановили технику" - В МЧС рассказали, как спасали малыша

Спасатели с помощью телевизионно-звуковой системы поиска проверили все полости в радиусе нескольких метров, но ничего не обнаружили, и тогда вызвали на место кинолога.

Десятимесячный Ваня, проведший полтора дня под завалами обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в Магнитогорске, откликнулся на голоса спасателей. Сотрудник МЧС рассказал о том, как нашли ребенка, сообщает Вести.Ru.

"Отодвинули несколько плит, разобрали конструкцию. Потом была минута тишины, и один из спасателей — Андрей Вальман — услышал детский плач. Остановили всю технику. Прислушались, причем мы говорили тихо, и ребенок стал реагировать — затихать. Мы стали говорить громче, и ребенок стал плакать громче", — поведал он.

Спасатели с помощью телевизионно-звуковой системы поиска проверили все полости в радиусе нескольких метров, но ничего не обнаружили, и тогда вызвали на место кинолога. После того, как собака подтвердила, что под завалами находится человек, к месту были стянуты все силы.

Первоначально появилась информация, что спасли девочку, но тетя мальчика быстро внесла ясность: "Это Ваня! Наш!". Его мама после взрыва сумела выбраться из-под завалов с трехгодовалым сыном. Найти младшего, спавшего в кроватке, из-за разрушений она не смогла.

Ваню в ближайшее время эвакуируют в Москву, его состояние оценивается как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.

1 января спасатели достали из-под завалов десятимесячного ребенка.

На данный момент известно, что число жертв достигло 9 человек. Оперативный штаб не располагает информацией о судьбе еще 32 человек.

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