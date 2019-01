Соцсети завоевал новый челлендж в честь певицы Adele

Такой челлендж начался после того, как популярная певица Adele заявила, что уходит со сцены.

В социальных сетях набирают популярность ролики с хэштегом #adelechallenge, передает Zakon.kz.

Пользователи Instagram и TikTok публикуют видео с абсолютно разными предметами, где один из них представляет певицу Adele, а большое количество других - зрители, подпевающие песню Someone like you.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #challenge #adele #someonelikeyou #пельмени #goodmeme Публикация от AISYLU (@ice_lu.m) 6 Янв 2019 в 4:55 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от mmaaxxmax (@mmaaxxmax) 7 Янв 2019 в 1:47 PST

