Драка студентов Мангистауского колледжа попала на видео

Пострадали три человека.

В социальных сетях опубликован видеоролик, на котором запечатлена драка студентов 11 декабря возле здания Мангистауского гуманитарного колледжа имени Мурын жырау Сенгирбекулы во 2 микрорайоне, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада"

Инцидент прокомментировал Мазилбек Утебаев, директор ГККП "Мангистауский гуманитарный колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы".

- После случившегося было проведено родительское собрание. Один студент нашего колледжа сейчас находится под следствием. С родителями этого студента проведена разъяснительная беседа, - отметил Мазилбек Утебаев.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование.

- 11 декабря 2018 года в вечернее время во 2 микрорайоне возле Мангистауского гуманитарного колледжа произошла драка между группой лиц. В результате драки пострадали три человека. Факт зарегистрирован в управлении полиции Актау по части 2 статьи 106 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.

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