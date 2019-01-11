Бегал со шлангом, тушил пожар - алматинцы о полицейском-спасателе

Пострадавшие от пожара люди выразили благодарность сотруднику полиции.

В минувшие выходные пока по неустановленной причине загорелся частный дом, расположенный по ул. Тлендиева. Огонь распространялся очень быстро, к счастью, обошлось без трагического исхода: один человек получил незначительные ожоги. Пострадавшие от пожара люди выразили благодарность сотруднику полиции, прибывшему на помощь в числе первых, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы.

"Когда произошел пожар, я сидела дома с маленьким ребенком. Я знаю, что все наши соседние дома готовят на газе. Из-за страха, что баллоны могут взорваться, и пожар перекинется на наш дом, в спешке накинула на ребенка куртку, и мы выбежали из дома. Ребенок стоял в шортах на улице. Я заметила, как молодой полицейский бегал со шлангом и тушил пожар. Из горящего дома он собственноручно выкатил два газовых баллона. Потом он подбежал к нам, взял ребенка на руки и предложил переждать у себя в участке в Метрополитене. Спустя час этот полицейский спустился к нам и сообщил об окончании тушения пожара. Я не знаю его имени и звания, но хочу сказать этому человеку большое спасибо!", - рассказала жительница соседнего дома Айгуль Асембекова.

Владелица станции технического обслуживания, расположенной в непосредственной близости от очага возгорания, тоже выразила стражу правопорядка благодарность:

"Когда начался пожар, мы находились с супругом внутри здания, я сразу же вызвала пожарную службу. Еще до оцепления территории, мы видели полицейского, который бегал по соседям, помогал им быстро покинуть свои задымленные дома и отводил их в безопасное место. Это было ночью, люди не могли самостоятельно выйти. Спасибо ему".

"Узнав о пожаре в соседнем доме, буквально через несколько минут к нам постучался полицейский, сержант, и попросил покинуть дом до полного тушения соседнего дома. Он стоял и ждал, когда все мы покинем дом. Когда мы вышли на улицу с маленькими детьми, к этому времени прибыли уже оперативные службы и этот полицейский проводил меня в скорую помощь. Забота и компетентность этого человека заслуживает высших похвал. Молодец! Именно таким должен быть полицейский. Большое ему спасибо!" - поблагодарила местная жительница, тетя Гуля.

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