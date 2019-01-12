сход вагон приведет к задержке двух пассажирских поездов.

Под Иркутском сошли с рельсов 29 вагонов. В сети появилось видео с места происшествия, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как на месте инцидента работают специалисты.

На перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем, из-за чего было перекрыто движение в обоих направлениях. Пострадавших нет.

В результате аварии были повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

На место происшествия прибыли три восстановительных поезда с бригадами специалистов.

Отмечается, что сход вагонов приведет к задержке двух пассажирских поездов.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту аварии.

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