В Жанаозене взорвался автомобиль

При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения.

Инцидент произошел 12 января. В 21:50 часов загорелся автомобиль Toyota Cаmry, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

Автомобиль загорелся у магазина в микрорайоне «Аксу» Жанаозена. Пожар удалось ликвидировать в 22:01 часов.

- Автомобиль полностью уничтожен огнем. При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

У пострадавшего диагностировали термический ожог кистей рук и лица.

- Его состояние стабильное, человек в сознании. В данный момент он находится в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!