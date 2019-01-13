В Жанаозене взорвался автомобиль
При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения.
Фото : lada.kz13 января 2019, 15:10
Инцидент произошел 12 января. В 21:50 часов загорелся автомобиль Toyota Cаmry, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
Автомобиль загорелся у магазина в микрорайоне «Аксу» Жанаозена. Пожар удалось ликвидировать в 22:01 часов.
- Автомобиль полностью уничтожен огнем. При пожаре пострадал мужчина 1987 года рождения. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
У пострадавшего диагностировали термический ожог кистей рук и лица.
- Его состояние стабильное, человек в сознании. В данный момент он находится в отделении травматологии Жанаозенской городской больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
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