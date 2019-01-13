Стала известна судьба музыканта, пропавшего в Алматы
Платон сбросился с крыши многоэтажного дома.
Фото : соцсети13 января 2019, 22:46
Появилась информация о том, что пропавший полтора месяц назад в Алматы 20-летний музыкант скончался, передает Zakon.kz.
13 января стало известно, что молодой алматинец ушел из дома после ссоры с родными. С тех пор его пытались найти, но безуспешно.
Жители одного из многоэтажных домов в Алматы увидели ориентировку о розыске Платона Киора и сообщили его матери, что парень сбросился с крыши.
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