Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стала известна судьба музыканта, пропавшего в Алматы

Платон сбросился с крыши многоэтажного дома.

Фото : соцсети13 января 2019, 22:46

Появилась информация о том, что пропавший полтора месяц назад в Алматы 20-летний музыкант скончался, передает Zakon.kz.

13 января стало известно, что молодой алматинец ушел из дома после ссоры с родными. С тех пор его пытались найти, но безуспешно.

Жители одного из многоэтажных домов в Алматы увидели ориентировку о розыске Платона Киора и сообщили его матери, что парень сбросился с крыши.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты