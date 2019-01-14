Мужчину сбили насмерть напротив акимата Алматы

Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

На улице Сатпаева, не доезжая проспекта Назарбаева, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Установлено, что наезд на пешехода совершил водитель автомашины марки Porsche Cayenne, 1983 года рождения, который ехал в западном направлении.

"В результате ДТП погиб мужчина, азиатского типа лица, в возрасте 50-55 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Факт данного ДТП зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.3 УК РК. В настоящее время принимаются меры по установлению его личности", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

В Управлении дознания Департамента полиции информировали, что в рамках производства будет проведен ряд соответствующих экспертиз.

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