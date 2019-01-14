Десять важных требований к автобусам

Перевозчик должен осуществлять анализ качества предоставления услуг (на основе анкетирования, опроса и т. д.), а также вести учет жалоб и предложений пассажиров.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики пассажиров обязаны соблюдать Национальный стандарт "Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам"

Перевозчик, это компания, автобусы которой обслуживают конкретный маршрут.

Наиболее важными являются следующие требования.

1. Перевозчик должен осуществлять анализ качества предоставления услуг (на основе анкетирования, опроса и т. д.), а также вести учет жалоб и предложений пассажиров.

2. Салон автобуса не должен повреждать или загрязнять одежду или багаж (ручную кладь) пассажира. Для обеспечения санитарно-гигиенических условий перевозки пассажиров в процессе эксплуатации автобуса ежедневно после окончания смены должна производиться наружная мойка кузова и влажная уборка салона с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В автобусе должны быть:

- медицинская аптечка (автотранспортная) с необходимым набором лекарств и медицинских средств, отвечающих требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан;

- исправные средства пожаротушения.

4. Автобус должен иметь:

– отопление салона и рабочего места водителя;

– искусственное внутреннее освещение ступенек;

– указатель маршрута следования;

– аудиосистему для оповещения пассажиров.

5. Водителю запрещается:

- курение в кабине и салоне автотранспортного средства;

- пользоваться телефоном при управлении автотранспортным средством.

6. Водители автобусов и кондукторы при обслуживании пассажиров должны быть в обращении с ними вежливыми и изъясняться нормативной лексикой на государственном и русском языках.

7. Правом внеочередной посадки в автобус пользуются инвалиды, пенсионеры, беременные женщины, пассажиры с детьми дошкольного возраста.

8. На остановочных пунктах маршрута должна быть вывешена информация об интервале движения автобусов (если интервал движения не более 15 мин) или расписании движения (если интервал движения более 15 мин) по периодам суток для будней, выходных и праздничных дней.

9. Количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки.

10. Запрещаются резкое ускорение, маневрирование, торможение автобуса, способные нанести травмы пассажирам, а также двойной обгон .

В случае нарушения этих требований, пассажиры могут жаловаться в акиматы, которые вправе расторгнуть договор с перевозчиком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!