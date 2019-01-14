Крокодил съел биолога во время кормления

Крокодил всегда отличался агрессией в отношении сородичей, но на людей не нападал, к тому же его хорошо кормили мясом, курицей и рыбой.

В индонезийском городе Томохон крокодил заживо съел женщину-биолога, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в исследовательской лаборатории, где содержалась рептилия. Биолог Дэйзи Туво отправилась в бассейн, чтобы покормить крокодила Мерри мясом. Ее останки в пасти животного позднее нашли коллеги. Они вызвали спасателей и с трудом, но все же отняли труп у рептилии.

В полиции считают, что Мерри удалось встать на задние лапы, подпрыгнуть и схватить женщину. Крокодила уже доставили в ветеринарную клинику, врачам необходимо осмотреть содержимое его желудка.

Туво была ведущим ученым лаборатории. Коллеги описывают ее как тихого человека, очень любившего животных. Ей было 44 года.

Мерри всегда отличался агрессией в отношении сородичей, но на людей не нападал, к тому же его хорошо кормили мясом, курицей и рыбой.

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