Крокодил съел биолога во время кормления
Крокодил всегда отличался агрессией в отношении сородичей, но на людей не нападал, к тому же его хорошо кормили мясом, курицей и рыбой.
В индонезийском городе Томохон крокодил заживо съел женщину-биолога, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в исследовательской лаборатории, где содержалась рептилия. Биолог Дэйзи Туво отправилась в бассейн, чтобы покормить крокодила Мерри мясом. Ее останки в пасти животного позднее нашли коллеги. Они вызвали спасателей и с трудом, но все же отняли труп у рептилии.
В полиции считают, что Мерри удалось встать на задние лапы, подпрыгнуть и схватить женщину. Крокодила уже доставили в ветеринарную клинику, врачам необходимо осмотреть содержимое его желудка.
Туво была ведущим ученым лаборатории. Коллеги описывают ее как тихого человека, очень любившего животных. Ей было 44 года.
Мерри всегда отличался агрессией в отношении сородичей, но на людей не нападал, к тому же его хорошо кормили мясом, курицей и рыбой.
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