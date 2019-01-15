Два пьяных парня повредили остановку в Астане

Полиция задержала хулиганов.

Утром 14 января в Астане была повреждена остановка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В 05.21 утра операторы видеонаблюдения Центра оперативного наблюдения ДП Астаны посредством видеокамер выявили факт повреждения остановки двумя неизвестными лицами на пересечении улиц Б. Момышулы и Сатпаева.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух подозреваемых, 1996 и 1997 г.р., которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредили остановку.

По данному факту возбуждено административное производство по ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и ст. 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В настоящее время решается вопрос о возмещении полного ущерба коммунальной службе г. Астаны

14 января сообщалось о том, что неизвестный парень повредил дверь теплого остановочного комплекса Женис 24 в Астане.

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