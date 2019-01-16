В "Астана Опера" готовятся к премьере оперы "Евгений Онегин"

Это показательная история, которая выходит далеко за рамки простой истории любви, в ней говорится об этике, чести и обществе.

Один из самых репертуарных спектаклей в мире – оперу "Евгений Онегин" представят в "Астана Опера" 8 и 9 февраля. Ценители искусства услышат в постановке вечную музыку Петра Чайковского, однако спектакль не обойдется без режиссерских сюрпризов, сообщает пресс-служба театра.

Его будет интересно посмотреть и послушать как театралам, уже знакомым с этой оперой, так и зрителям, которые только планирует познакомиться с историей Евгения Онегина. Премьера состоится при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

– Мы приглашаем всех на гениальную оперу П.И. Чайковского "Евгений Онегин". Ею я дирижировал очень много по всему миру: и в Большом театре России, и на гастролях в Израиле, через год буду дирижировать ею в Финской национальной опере. В "Астана Опера" в этот раз мы будем сотрудничать с выдающимся режиссером современности Давиде Ливермором, который уже поставил в нашем театре оперу "Турандот". Отрадно, что с этим постановщиком у нас установились тесные творческие связи. Давиде Ливермор представит свою интересную концепцию. Для меня, как дирижера, важно, что Д. Ливермор при работе над материалом в первую очередь отталкивается от партитуры, от музыки, – сказал дирижер-постановщик, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев.

П. Чайковский в одну ночь написал либретто для оперы "Евгений Онегин" и принялся за музыку. Либретто было создано композитором в сотрудничестве с К.С. Шиловским. Из пушкинского романа в стихах он взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами его героев.

– Это показательная история, которая выходит далеко за рамки простой истории любви, в ней говорится об этике, чести и обществе. В нашей постановке действие будет происходить в период написания пушкинского романа в стихах, то есть мы покажем XIX век. Я глубоко уважаю эту эпоху и хотел бы показать возвышенные человеческие отношения, и напомнить всем, что великие ценности, существовавшие в прошлом, могут присутствовать в нашей жизни и сегодня. Ведь они, в зависимости от нашего выбора, определяют качество жизни каждого из нас, - отметил Давиде Ливермор.

В главных партиях "Евгения Онегина" в разные времена блистали мировые звезды оперной сцены. В "Астана Опера" в роли Онегина предстанут Сундет Байгожин и Талгат Мусабаев. Партию Татьяны готовят Галина Чеплакова и Айгуль Ниязова. В роли Ленского на сцену выйдут Медет Чотабаев и Жан Тапин, Ольга – Дина Хамзина и Татьяна Вицинская. Ларина – Маргарита Дворецкая, Гульжанат Сапакова, Няня – Баян Жусупова, Салтанат Муратбекова, Князь Гремин – Михаил Гужов (Россия), Барсег Туманян, Ротный – Шынгыс Расылхан, Нурлыбек Коспармаков, Зарецкий – Жанат Шыбыкбаев, Ержан Саипов, Трике – Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев.

Состав постановочной группы возглавляет дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Алан Бурибаев. Режиссер-постановщик, сценограф – Давиде Ливермор (Италия). Сценограф-постановщик – Франческо Калканини (Италия). Художники по костюмам – Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Хореограф-постановщик – Елена Шерстнева, художник по свету – Винченцо Рапони (Италия). Ассистенты режиссера-постановщика – Джанкарло Юдика Кордилья (Италия), Аня Рудак (Беларусь), Еренбак Тойкенов. Ассистент художника по костюмам – Наталия Федорова. Создание видеопроекций – ТОО "D-WOK". Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектаклей: 8 февраля в 19.00, 9 февраля в 17.00.

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