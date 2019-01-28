Подозреваемых в изнасиловании проводников не стали арестовывать - Дина Смаилова

По словам общественницы, один из подозреваемых был освобожден под залог, второй находится на домашнем аресте

Подозреваемых по уголовному делу о групповом изнасиловании в поезде "Тальго" не стали помещать под арест, пишет глава фонда "Немолчиkz" Дина Смаилова. Как пояснила общественница, одного из проводников освободили под залог, второй находится под домашним арестом, передает Zakon.kz.

По информации фонда, обоих проводников признали подозреваемыми в совершении уголовного преступления по пункту 1 части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование". По данной статье подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"После признания подозреваемыми, обычно выбирают меру пресечения, соответственно статье. Так как проводников обвинили в тяжком преступлении, согласно статье 150 УПК РК 1. Арест в качестве меры пресечения применяется только с санкции суда и лишь в отношении обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет. Но, оба подозреваемых, до сих пор не водворены в изолятор. Вопрос к суду: на каком основании суд проявил такую гуманность?", - поинтересовалась Дина Смаилова на своей странице в Facebook.

Ранее общественный фонд "Немолчиkz" попросили помощи у общественников и СМИ в освещении истории изнасилованной в поезде "Тальго" девушки. По данным организации, уголовное дело искусственно затягивается, а на пострадавшую давят родственники подозреваемых. Изнасилование произошло в конце 2018 года, однако с тех пор девушка и правозащитники не могут добиться справедливости.

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