Смерть 11-месячной девочки в Астане прокомментировали санврачи

У маленького ребенка был сложный врожденный порок сердца с присоединившейся гангреной.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал ситуацию по факту смерти 11-месячной девочки со сложным врожденным пороком сердца и присоединившейся гангреной, передает Zakon.kz.

По словам главного санврача столицы, Этот вопрос находится на особом контроле Департамента охраны общественного здоровья города Астаны.

"По данному факту привлечены дополнительные независимые эксперты и проводится комплексная проверка с объективной оценкой действий медицинского персонала на всех этапах лечения скончавшейся девочки", - заявил Садвакас Байгабулов.

Результаты проверок и экспертизы будут использованы для принятия дальнейших мер в отношении медицинского персонала в рамках законодательства.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года девочка (11 месяцев) прибыла из Жамбылской области в Астану для проведения плановой операции в Национальном кардиохирургическом центре Астаны. У ребенка сложный врожденный порок сердца. По прибытию в столицу ребенок заболел пневмонией, в связи с чем в госпитализации и плановом оперативном лечении сердца в Кардиохирургическом центре было отказано. В самой больнице ребенку ставили катетер на правую ногу, пару раз делали укол, но через три дня нога опухла. После этого из 1-й городской больницы мать и ее дочь перенаправили во 2-ю детскую поликлинику. Уже там спустя двое суток им сказали, что ногу (стопу) ребенка могут ампутировать и перевели в Национальный центр материнства и детства.

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