Донбасс подвергся сильнейшему обстрелу

Под обстрелом оказались несколько населенных пунктов, донецкий аэропорт и прилегающие территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 14 февраля начали массированно обстреливать территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив менее чем за час около 100 мин. Об этом сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

"Сегодня с утра вооруженные формирования Украины ведут массированный огонь по территории республики с применением тяжелого вооружения на всех трех направлениях, - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей. - Так, менее чем за час ВСУ выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 мм на Донецком направлении, 13 мин калибром 120 мм на Мариупольском направлении и 4 мины калибром 120 мм на Горловском".

Под обстрелом оказались населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, донецкий аэропорт и прилегающие территории, Доломитное.

В республике уточнили, что обстрел продолжается. Стоит отметить, что за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

Очередной режим тишины в Донбассе вступил в силу 29 декабря 2018 года. Это перемирие стало пятым за 2018 год. После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об "абсолютном перемирии" начиная с 5 марта, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 460 единиц", - добавили РИА Новости в представительстве ДНР в СЦКК.

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