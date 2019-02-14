Глава Союза фермеров Казахстана задержан за изнасилование

Было начато досудебное расследование.

Министерство внутренних дел подтвердило информацию о задержании руководителя РОО "Союз фермеров Казахстана" по подозрению в изнасиловании, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

11 февраля было начато досудебное расследование по статье 120 УК РК. С санкции суда ему избрана мера пресечения содержание под стражей.

Какая-либо информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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