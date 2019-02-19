Обогреватель разорвало в торговом центре Алматы, погибла женщина-охранник

Ведется расследование уголовного дела.

В Алматы в торговом центре "Арзан" произошло ЧП, в результате которого погибла женщина-охранник. Инцидент произошел в конце 2018 года, но известно о нем стало только сейчас после публикации в СМИ, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в ДЧС Алматы.

"Действительно, 23 декабря 2018 года в комнате персонала охраны супермаркета "Арзан" по ул. Каблукова, 6 произошел пожар. Причина – разрыв корпуса бытового масляного радиатора с воспламенением масла. В момент аварии обогреватель находился под столом в ногах охранника – Адаевой Майры. К сожалению ожоги были неизбежны, с термическими ожогами она была доставлена в БСМП", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

На пламя среагировали датчики и сработала система автоматического пожаротушения, распространение огня за пределы одной комнаты было предотвращено.

"Охранники магазина использовали огнетушители, ликвидировав все до прибытия сил ДЧС. Площадь пожара составила 1 кв.м." - сообщили в ведомстве.

По итогам исследования специалиста пожарной лаборатории было установлено, что обогреватель был напрямую запитан в сеть, минуя терморегулятор, предназначенный для предотвращения перегрева.

Учитывая последствия, материал был передан в полицию.

"Сам торговый дом в 2018 году был дважды проверен сотрудниками ДЧС. Один раз – детально, при этом выявили семь нарушений. Среди них было указано на приведение в рабочее состояние автоматики пожаротушения. За допущенные нарушения супермаркет привлечен к административной ответственности как юридическое лицо", - рассказали в ДЧС.

Вторую проверку провели контрольно, по результатам которой все нарушения были устранены, о чем свидетельствует сработавшая автоматика при пожаре.

В ДЧС также рассказали, что с данным супермаркетом работа велась системно. Так, при проверке в 2016 году оказалось, что там отсутствуют системы автоматической защиты (сигнализация и тушение). Тогда свои требования ДЧС отстоял в суде и для их устранения супермаркет закрывался на ремонт.

"К сожалению, ДЧС ограничен в проверках со своей стороны, поэтому соблюдение противопожарного режима - это ответственность дирекции объекта. Учитывая данные ограничения, ДЧС делает акцент на разъяснительной работе... ...Всего в 2018 году проверкам было подвергнуто 183 торговых дома, рынков и супермаркетов, выявлено более 2 тысяч нарушений. Наложено 168 штрафов на сумму 5 млн. 729 тыс. тенге. Подавляющее большинство нарушений было устранено до контрольной проверки, часть нашли свое решение в судах", - резюмировали в ДЧС.

Что касается этой трагедии, то в ДП Алматы по данному факту сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 156 ч. 3 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК. В Управлении полиции Бостандыкского района в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы.

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