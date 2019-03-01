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Пятеро госпитализированы после пожара в столичном ЖК

Было эвакуировано 25 человек, в том числе десять детей.

Фото : pixabay1 марта 2019, 08:37

11 человек обратились за медицинской помощью, пятеро из них госпитализированы в больницу в результате пожара в столичном ЖК "Камал-4". Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

Вечером в четверг, 28 февраля, в Астане произошел пожар. В 22:18 в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи и балкон на площади 15 кв. м.

Пожар был локализован в 22:46 и ликвидирован в 22:58. Часть жильцов эвакуировались самостоятельно. Прибыв к месту пожара, сотрудники службы пожаротушения эвакуировали 25 человек, в том числе десять детей. К тушению пожара были привлечены 23 человека личного состава и пять единиц пожарной техники ДЧС Астаны.


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