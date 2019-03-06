В Лондоне нашли несколько бомб в аэропортах и на вокзале

Первая бомба была обнаружена возле Хитроу. Подозрительный конверт был открыт одним из сотрудников, после чего его содержимое начало гореть.

В Лондоне неподалеку от аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо обнаружены три самодельных взрывных устройства, сообщает ТАСС.

Первая бомба была обнаружена возле Хитроу. Подозрительный конверт был открыт одним из сотрудников, после чего его содержимое начало гореть. В результате инцидента никто не пострадал, а находящиеся в здании люди были эвакуированы. Затем в подозрительный предмет был найден и обезврежен в почтовом отделении вокзала Ватерлоо, и еще позже — в штаб-квартире лондонского аэропорта Сити.

Несмотря на найденные бомбы, работа вокзала и аэропортов осуществлялась в обычном режиме. Скотленд-Ярд рекомендовал сотрудникам транспортных узлов Лондона проявлять бдительность и сообщать о подозрительных посылках в полицию.

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