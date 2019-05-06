Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево

На месте происшествия продолжает работать следственная группа.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета 5 мая 2019 года.

Глава ведомства лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела. Председатель заслушал доклады руководителя главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и руководителя следственной группы.

Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией.

По данным следствия, воздушное судно, следовавшее сообщением Москва-Мурманск, 5 мая 2019 года осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса.

Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших. В целях установления личностей всех погибших следствие планирует обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи центрального аппарата ведомства и криминалисты Главного управления криминалистики СК России с опытом расследования подобных происшествий. На данный момент совместно с представителями МАК изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В ходе оперативного совещания Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

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